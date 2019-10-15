Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Новая Москва: “МИЦ” – среди самых успешных девелоперов

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Новая Москва: “МИЦ” – среди самых успешных девелоперов

Среди самых успешных девелоперов в III квартале текущего года эксперты “Метриума” назвали группу компаний “МИЦ”, принадлежащую известному бизнесмену и девелоперу Андрею Рябинскому. В настоящее время компания является одним из крупнейших застройщиков рынка недвижимости в Москве и Подмосковье. За указанный период были реализованы различные типы недвижимости: квартиры, машиноместа, коммерческие и кладовые помещения.

 За указанный период компания реализовала 31 тысячу квадратных метров (12% от общего объема продаж на рынке).  Выручка “МИЦ” составила 3,45 млрд.  рублей. На территории Новой Москвы девелопер реализует жилье в трех проектах: “Южное Бунино”, “Кленовые аллеи”, “Цветочные поляны”. Особой популярностью среди потребителей рынка недвижимости пользуется жилой комплекс “Кленовые аллеи”. Жилой массив расположен в живописной парковой зоне.  Потребителям рынка и потенциальным покупателям предлагают разноплановое качественное и комфортное жилье.

По словам экспертов, на спрос  в III квартале повлияли два фактора: во-первых, снижение ставок по кредитам , что оживило спрос, и, во-вторых, стабильные цены, которые оставались такими большую часть первых трех месяцев с начала текущего года. Между тем, по отметкам экспертов, по сравнению со вторым кварталом текущего года отмечается замедление спроса. Сокращение доходов населения на фоне дорогой ипотеки повлияло на снижение активности покупателей.  Рынок Новой Москвы оказался под ударом, поскольку потенциальный покупатель с более скромным бюджетом ориентируется именно на него. Возможно, в скором времени произойдет восстановление местного рынка.

ГБ

//картина дня

В мире

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Решение команды президента Владимира Зеленского о формировании рынка земли добьет Украину. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-прессы выступил российский эксперт Александр Халдей.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Одна из пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж, студентка Наталья КАЛИНИЧЕНКО готовится к серьезной операции. Она – одна из последних, кто…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Крыму студент Керченского государственного морского технологического университета заявил в полицию о конфликте с преподавателями вуза. Преподаватели со своей стороны…

//новости ан

Была у Геннадия Шарлаганова мечта - он хотел работать постовым на Рублевке, и когда ему объявили, что ее воплощение стоит всего 230 тысяч рублей, он заплатил и стал ждать…

//новости ан

//новости ан

В Санкт-Петербурге полиция заставила хозяев квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе снять шторы цвета радуги, потому что они напоминали флаг…

//новости ан

Россиян посчитают за 33 миллиарда рублей. Ровно столько потратить Росстат на первую цифровую перепись населения в 2020 году. Об этом сообщил глава ведовства Павел Малков…

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…