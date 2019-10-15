Новая Москва: “МИЦ” – среди самых успешных девелоперов

//Общество 13+

15 октября 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Среди самых успешных девелоперов в III квартале текущего года эксперты “Метриума” назвали группу компаний “МИЦ”, принадлежащую известному бизнесмену и девелоперу Андрею Рябинскому. В настоящее время компания является одним из крупнейших застройщиков рынка недвижимости в Москве и Подмосковье. За указанный период были реализованы различные типы недвижимости: квартиры, машиноместа, коммерческие и кладовые помещения.

За указанный период компания реализовала 31 тысячу квадратных метров (12% от общего объема продаж на рынке). Выручка “МИЦ” составила 3,45 млрд. рублей. На территории Новой Москвы девелопер реализует жилье в трех проектах: “Южное Бунино”, “Кленовые аллеи”, “Цветочные поляны”. Особой популярностью среди потребителей рынка недвижимости пользуется жилой комплекс “Кленовые аллеи”. Жилой массив расположен в живописной парковой зоне. Потребителям рынка и потенциальным покупателям предлагают разноплановое качественное и комфортное жилье.

По словам экспертов, на спрос в III квартале повлияли два фактора: во-первых, снижение ставок по кредитам , что оживило спрос, и, во-вторых, стабильные цены, которые оставались такими большую часть первых трех месяцев с начала текущего года. Между тем, по отметкам экспертов, по сравнению со вторым кварталом текущего года отмечается замедление спроса. Сокращение доходов населения на фоне дорогой ипотеки повлияло на снижение активности покупателей. Рынок Новой Москвы оказался под ударом, поскольку потенциальный покупатель с более скромным бюджетом ориентируется именно на него. Возможно, в скором времени произойдет восстановление местного рынка.