«Яндекс» планирует выпускать по сериалу раз в месяц

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15 октября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

«Яндекс» планирует планирует выпускать по собственному сериалу раз в месяц . Ежемесячные премьеры ожидаются на «КиноПоиске» с будущей весны. Представитель «Яндекса» Ольга Филипук на медиа-выставке MIPCOM, которая проходит в Каннах, рассказала, что будут новые полноценные сериалы и фильмы, - сообщила в Telegram журналист Ксения Болецкая, - сообщает cnews.ru.

В 2018 году на «Кинопоиске» появился онлайн-кинотеатр. Преимущество сериалов, которые снимают интернет-сервисы, над телевизионными фильмами заключается в том, что они могут показывать более смелый контент.

По данным газеты «Ведомости», «Яндекс» делает восьмисерийный собственный сериал. Затраты на него - 1,5 млрд рублей.