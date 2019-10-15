Пострадавшая при нападении на Керченский политехнический колледж студентка готовится к сложной операции на ноге

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15 октября 2019, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья КАЛИНИЧЕНКО, фото:соцсети Натальи Калиниченко

Одна из пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж, студентка Наталья КАЛИНИЧЕНКО готовится к серьезной операции. Она – одна из последних, кто до сих пор остается в больнице, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» рассказал отец девушки Юрий. По словам мужчины, летом они с дочерью возвращались в Керчь. Ее отпустили отдохнуть, так как впереди – продолжительное лечение. Сейчас Наталья снова лежит в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в ожидании сложной операции на ногу. Если ее не сделать сейчас, могут быть серьезные последствия.

«Месяц лежали на подготовке. Может, на этой неделе будет операция. Заказали оборудование, штифты – их только за границей производят. Эти операции в медицинских учебниках не описаны. Их делает специалист, который уже с ними сталкивался – директор института (Валерий Митиш, – ред)», – поделился отец пострадавшей.

Наталья – одна из самых тяжелых больных. Из-за взрыва девушка получила множественные переломы и контузию. Девушке также пришлось ампутировать часть ноги.

О девушке и ее семье стало известно из СМИ, которые писали, что отец Натальи Юрий КАЛИНИЧЕНКО не получил компенсацию, которая была обещана крымскими властями, и живет в Москве на свои деньги. Когда об истории заговорили, в соцсетях организовали сбор средств. Однако позже информацию о невыплате денег опровергли и в администрации города, и глава республики Сергей АКСЕНОВ, и даже сам отец, пояснивший, что журналисты неправильно его поняли.

Далее предстоит долгая реабилитация, а после Нового года Наталью переведут в другую больницу, где планируют провести операцию на ухо. После произошедшего девушка стала плохо слышать.

Напомним, 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа Владислав РОСЛЯКОВ – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. При нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.