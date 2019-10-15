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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Честные выборы не для Питера?

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Честные выборы не для Питера?

Записи, зафиксировавшие избирательный процесс в городе Санкт-Петербурге, сможет посмотреть только суд. Несколько дней назад городская избирательная комиссия ограничила доступ гражданам к записанным видео с избирательных участков.

Это делается для того, чтобы скрыть свидетельства преступлений, совершённых во время единого дня голосования. Изначально, когда вводилась система видео фиксации избирательного процесса, люди надеялись, что фальсификаций станет намного меньше. По факту выборный процесс стал полностью контролируемым заинтересованными лицами. При этом граждане могут получить доступ к записям только в день голосования. Чтобы просмотреть видеоархив в другой день, необходимо пройти сложную процедуру. Для начала подаётся заявление в избирательную комиссию или суд. При этом необходимо обосновать нарушение, только после этого требовать видеозапись.

Чтобы просмотреть все записи, нужно огромное количество времени. Вряд ли суд имеет технические возможности для этого. Вообще все вопросы, относящиеся к организации видеозаписей, в настоящее время относятся к компетенции избирательных комиссий. Но как показывает практика, они не заинтересованы в том, чтобы делать их доступными для всех. Несмотря на то, что в Питере произошло множество нарушений во время голосования, итоги выборов были признаны.

ПВ

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