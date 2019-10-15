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15 октября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Была у Геннадия Шарлаганова мечта - он хотел работать постовым на Рублевке, и когда ему объявили, что ее воплощение стоит всего 230 тысяч рублей, он заплатил и стал ждать новой должности, но не тут-то было.

Карьера Геннадия началась три года назад, когда он встретился со своим старым коллегой, Олегом Борзуновым. Геннадий давно мечтал работать инспектором в самом прибыльном месте на земле — посёлке Власихе рядом с Рублёвским шоссе и попросил друга помочь с протекцией. Олег ценил старого друга и предложил ему вполне вменяемый ценник. Всего 230 тысяч рублей за должность, нет, не просто должность, за мечту и кусок хлеба с икрой. И, конечно, Шарлаганов, не долго думая, согласился.

Он заплатил и получил новую работу. Только совсем не инспектором, а обычным участковым. Три года Геннадий тянул лямку правосудия и охранял покой жителей посёлка Власиха, в надежде, что о нем вспомнят и переведут на хлебное место, а когда все надоело, он сразу вспомнил старый обман Борзунова.

Шарлаганов набрался смелости и пошёл в ФСБ писать на Борзунова заявление. Дело пока не возбуждено, следователи проводят проверку по факту мошенничества, сообщает telegram-канал. "BAZA"/