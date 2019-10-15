На Украине рассказали, насколько разрослись ВСУ за время войны на Донбассе

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15 октября 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Зеленский на передовой на Донбассе: со скриншота youtube-видео

Украинская армия выросла до численности в 250 тысяч военнослужащих. До войны на Донбассе их было около 140 тысяч. Украинские СМИ в цифрах рассказали, как повлияла война на ВСУ.

За пять лет войны статус участника боевых действий получили 369 тысяч человек. У армейцев ВСУ выросли заработные платы. Теперь они составляют 16800 гривен (около 44 тысяч рублей) для тех, кто находится за третьей линией обороны и 27300 гривен (больше 71 тысячи рублей) для тех, кто стоит на передовой.

В 2020 году бюджет предусматривает 245,8 млрд гривен расходов на оборону. Они выросли почти на 34 млрд гривен по сравнению с 2019 годом.