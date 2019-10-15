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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Глава ФАС Артемьев подтвердил возбуждение дела в отношении экс-губернатора Дубровского

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ФАС Артемьев подтвердил возбуждение дела в отношении экс-губернатора Дубровского
Борис Дубровский. фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев подтвердил, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело.

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Дело в отношении Дубровского возбуждено по материалам проверки ФАС о картельном сговоре в дорожном строительстве Челябинской области. Игорь Артемьев подтвердил, что дело, в котором фигурирует Дубровский, расследуется.

Борис Дубровский подал в отставку в марте 2019 года. Регион он возглавлял с 2014 года.  Адвокат Игорь Трунов рассказывал, что в отношении бывшего челябинского губернатора дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК, о превышении полномочий, - передает ТАСС. Ущерб, вызванный предполагаемым хищением бюджетных средств составляет порядка 20 миллиардов рублей.
Дубровский, как пишут СМИ, скрылся от следствия в Швейцарии.

 

ИЧ

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