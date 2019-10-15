Глава ФАС Артемьев подтвердил возбуждение дела в отношении экс-губернатора Дубровского

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15 октября 2019, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Дубровский. фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев подтвердил, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело.

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Дело в отношении Дубровского возбуждено по материалам проверки ФАС о картельном сговоре в дорожном строительстве Челябинской области. Игорь Артемьев подтвердил, что дело, в котором фигурирует Дубровский, расследуется.

Борис Дубровский подал в отставку в марте 2019 года. Регион он возглавлял с 2014 года. Адвокат Игорь Трунов рассказывал, что в отношении бывшего челябинского губернатора дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК, о превышении полномочий, - передает ТАСС. Ущерб, вызванный предполагаемым хищением бюджетных средств составляет порядка 20 миллиардов рублей.

Дубровский, как пишут СМИ, скрылся от следствия в Швейцарии.