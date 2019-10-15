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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Национальные проекты преследует злой рок

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Национальные проекты преследует злой рок

Реализация национальных проектов приводит не к улучшению, а к ухудшению ситуации в стране. В частности, когда правительство занялось проектом «Демография» численность населения стала сокращаться. Попытка экономического ускорения привела к большим проблемам в и в этом секторе.

То же самое можно сказать о здравоохранении и сельском хозяйстве. Для улучшения системы медицинского обслуживания было выделено порядка 1,7 триллиона рублей. Однако в больницах не хватает врачей и младшего медицинского персонала.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на одном из последних заседаний правительства поручил разобраться в данной ситуации и принять необходимые меры для улучшения.

Также Медведев посоветовал более внимательно подходить к статистическим данным. Не нужно пытаться искусственно улучшать показатели, в частности, по смертности населения, отметил чиновник.

Схожая проблема с нацпроектом «Демография». Например, строительство яслей  осуществляется намного медленнее, чем планировалось. Увеличение численности населения, несмотря на материальную поддержку семей, также не заметно. Пока что в стране естественная убыль больше, чем рождаемость.

Создаётся впечатление, что программы мало имеют общего с реальной картиной. В них нет чётко обозначенных критериев. Помимо этого ничего не сказано об ответственности за реализацию или провал национальных проектов.

ПВ

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