Психотерапевт: Профессия охранника - самая скучная и желанная

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15 октября 2019, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Самой скучной профессией россияне считают работу охранника, как рассказали специалисты, проведя соответствующий опрос.

Ещё в топ-5 самых скучных профессий россияне отнесли работу бухгалтера, продавца, уборщика и библиотекаря, пишет НСН. Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович отметил, что на протяжении последних 15-20 лет, если верить все тем же опросам, то профессия охранника, занимает первое место как профессия предпочтений.

"А если эта профессия теперь еще признана самой скучной, то в этом наблюдается некий резон. Потому что сейчас таких охранников можно увидеть не только просто проходящими по залам, но и сидящими где-то в уголке с кроссвордами", - добавил врач.