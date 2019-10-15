Меркель призывает вернуться к переговорам по ситуации в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг заявила, что разногласия в контексте Сирии следует урегулировать путем переговоров.

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся в Сирии ситуацией. Политик заявила, что военную операцию на территории страны следует остановить и вернуться к переговорам, передает днем во вторник, 15 октября, ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне военной операции Турции "Источник мира" на севере Сирии правительство ФРГ приняло решение приостановить поставки вооружений турецкой стороне.