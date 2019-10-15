Новый Хабаровский терминал принял рейсы из Москвы и Улан-Удэ

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15 октября 2019, 14:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Первые пассажиры смогли оценить комфорт нового Хабаровского терминала имени Невельского.

Авиарейсы из Москвы и Улан-Удэ принял в начале этой недели пассажирский терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск. Впервые пассажиры прошли из самолёта по телетрапам и оценили новые условия в зале выдачи багажа. Первый рейс в новом аэропорту встречали и хабаровские журналисты.

Первый сложный рейс под номером 305 Москва – Хабаровск, покружив немного над краевым центром, приземлился раньше назначенного времени. Специалисты успокоили встречающих, ничего страшного не произошло, подобное случается не редко. Время в пути может сократиться из-за попутного ветра или других погодных условий. Однако ранний прилёт самолёта сотрудников аэропорта не застал врасплох. Всё было готово задолго до посадки воздушного судна на землю.

Быстрый багаж

И вот – первая волнительная стыковка самолёта с телетрапом, первый переход по железному коридору в просторный зал выдачи багажа, не выходя на улицу и первые впечатления от увиденного. Для многих пассажиров такая встреча оказалась полной неожиданностью.

– Я летаю в Москву часто в командировки и сегодня был приятно удивлён, что нас встречает тёплый переход, вместо автобуса. Это лучше, чем в холодное время года, да ещё, если дует сильный ветер, идти по улице, затем ехать по взлётному полю, – поделился впечатлениями хабаровчанин Александр Новосёлов. – Меня радует, что Хабаровский аэропорт стал намного современней и комфортней. Ещё бы багаж доставлялся быстрей и без повреждений.

Бывалые пассажиры обычно оставались недовольны, что свои чемоданы им приходилось ждать, порой, по полчаса. Однако в этот раз ожидание багажа сократилось в разы. Это тоже оказалось приятным сюрпризом.

– На первый взгляд, то есть внешне, все инженерные системы, которые должны быть в любом аэропорту, здесь присутствуют и работают. И правильно сделали, что установили тёплые переходы. Всё не на автобусе по полю кататься. Сейчас стало очень удобно и быстро, прямо из самолёта попадаешь в зал для выдачи багажа, – оценили профессиональным взглядом прилетевшие московским рейсом в Хабаровск инженерные строители. – Надеемся, что город с новым аэропортом заживёт новой жизнью. Будет ездить сюда больше туристов. Ведь если тебя принимают с таким комфортом, так почему же не летать.

Новый хабаровский терминал внутренних авиалиний пока работает в тестовом режиме. То есть ежедневно принимает и отправляет не все рейсы, а выборочно, чередуя по сложности – с большим количеством пассажиров и не очень.

– Первая доставка пассажиров в аэровокзал по телетрапу и выдача багажа прошли сегодня на отлично. Люди довольны новым уровнем сервиса, – дал оценку работе персонала генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик. –Сейчас аэропорт на внутренних авиалиниях обслуживает 1,8 миллионов пассажиров, а новый терминал создан, чтобы наращивать пассажиропоток и способен в год обслуживать с комфортом 3 миллиона пассажиров. Мы собираемся формировать также на базе нового аэропорта узловой аэропорт. Разрабатываем программу расширения полётов.

Со слов генерального директора нового терминала, в конце октября этого года, совместно с группой компаний «Северный ветер», начнётся развитие региональных перевозок на Дальнем Востоке. А с 27 октября уже стартовали полёты в Южно-Сахалинск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Иркутск.

Напомним, здание старого аэропорта, которое вскоре станет не востребованным, планируют сделать картинной галереей. То есть разместить в нём экспозицию произведений известных русских художников. Однако некоторые Хабаровчане, ставшие первыми посетителями нового здания уверены, что среди жителей краевого центра галерея не будет пользоваться популярностью. Ведь аэропорт находится на окраине города, и ездить сюда специально согласятся не многие.

А Александр Новосёлов предложил объявить конкурс, чтобы хабаровчане сами решили, что они хотят видеть в этом помещении. Тогда оно точно станет популярным и будет работать на пользу всего города.

Старт эксплуатации пассажирского терминала главной воздушной гавани Хабаровского края дал президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста из Владивостока. В один из дней работы ВЭФ.

Проект был реализован в рамках территории опережающего развития «Хабаровск», при участии японских инвесторов – Sojitz Corpоration, JATCO, JOIN. Общий объём инвестиций составил 4,9 млрд руб., в том числе 3,9 млрд руб. - заемные средства ВЭБ. РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд руб. - собственные средства инвесторов.

– Аэропорт компактный, но мне очень понравился, сказал глава представительства Sojitz Corpоration в г. Хабаровске Сатору Ямадзаки. – Здесь есть все функции, кроме того, мне очень приятно, что в качестве эмблемы аэропорту выбрано солнце, ведь в Хабаровске очень много ясных дней и когда светит солнце, этот аэропорт выглядит очень красиво.

Японская сторона, по словам Сатору Ямадзаки, изучает также возможность строительства в Хабаровске нового международного терминала.

Ника КУДРЯШОВА

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