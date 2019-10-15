Знаменитая фигуристка Татьяна Тотьмянина прооперирована в онкоцентре

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15 октября 2019, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Тотьмянина и Ягудин, Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Известная фигуристка, супруга олимпийского чемпиона Алексея Ягудина Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в онкоцентр и перенесла операцию. СМИ пишут, что у Тотьмяниной были сильные боли в животе, у нее диагностировали новообразование в желчном пузыре.

Telegram-канала Mash сообщил, что врачи приняли решение удалить желчный пузырь и операция проведена методом лапароскопии. Как и после любой операции по удаления опухоли, образцы тканей медики отправили на исследование, чтобы убедиться, что новообразование доброкачественное.

Алексей Ягудин пока не подтвердил слухи об операции супруги, он занят работой. Ранее Татьяна Тотьмянина перенесла несколько операций на ноге. Ягудин рассказывал, что его жена после лечения ноги в России восстанавливалась в Германии.