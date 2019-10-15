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15 октября 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Глава российского МИД Сергей Лавров встетился с президентом Намибии Х.Г.Гейнгобом, twitter.com

Россия и Республика Намибия собираются заключить договор по правовой взаимопомощи в области уголовных преступлений. Чем выгодно такое сотрудничество для стран и как Россия сможет использовать это в противостоянии с Западом?

Тесные и качественные контакты между странами должны отличаться своей многогранностью. Многоуровневые отношения по разным сферам государственной деятельности обеспечивают грамотные дипломатические связи стран. Это и экономическое сотрудничество, и военная поддержка и формирование совместных стратегических проектов. Так, например, Россия и Австрия проводят программы по обмену студентами. Это позволяет странам не только давать всестороннее и качественное образование будущему поколению, но и перенимать положительный опыт в области преподавания и взаимодействия с молодежью. Но существуют и негативные примеры тесного контактирования между государствами: лоббирование своих интересов, политические игры, революции, шпионские скандалы, свержения законной власти. Чем может обернуться сотрудничество между Республикой Намибией и Россией по вопросам правового уголовного регулирования?

Законопроект о помощи Намибии









Флаг Республики Намибии,artfile.me

На сайте Государственной Думы опубликован законопроект, инициатором которого выступил сам президент РФ Владимир Путин. В тексте законопроекта о ратификации договора между странами по правовой взаимопомощи в области уголовных преступлений написано следующее:

«Российская Федерация и Республика Намибия, далее именуемые Сторонами, принимая во внимание существующие между Сторонами дружеские связи и сотрудничество, желая укрепить юридические основы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, желая улучшить эффективность деятельности Сторон в борьбе с преступностью, включая преступления, связанные с терроризмом, посредством сотрудничества и взаимного оказания правовой помощи по уголовным делам, действуя в соответствии с законодательством каждой из Сторон, а также уважая общепризнанные принципы международного права, в частности принципы суверенного равенства, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, согласились о нижеследующем...»

Из этих слов становится понятно, что речь идёт о договоре между странами, который будет помогать в раскрытии уголовных преступлений. Таким образом, российские эксперты будут решать вопросы уголовного характера в Намибии, а эксперты от республики в России. Но такое сотрудничество, которое, на первый взгляд, несёт исключительно правовой характер, может привести и к более серьезным контактам. Так, в тексте проекта написано о преступлениях, связанных с терроризмом. Российская Федерация известна тем, что она успешно подавляет и ликвидирует террористические группировки по всему миру, спасая мирных граждан не только на своей территории. И, с одной стороны, подобное сотрудничество между странами обеспечит безопасность внутри Намибии. Но, с другой, правительство республики может воспользоваться этим в своих политических корыстных интересах. У Намибии и России уже налажены хорошие отношения, так как вместе страны боролись за независимость республики. Но что, если правительство Намибии попытается воспользоваться правовой взаимопомощью и развить её в ключе военно-технического сотрудничества?

В том случае, если на территории республики появятся очаги политического протеста и даже восстания, организованные любым оппозиционным объединением, правительство страны может быть подвержено серьезной опасности. И в этом случае оно может воспользоваться договором. Если любое протестное движение в Намибии будет официально объявлено террористическим или экстремистским, военная мощь России будет привлечена в страну для подавления конфликта. Таким образом, договор поможет правительству республики удержать власть в своих руках, ослабить или уничтожить оппозицию и ещё больше укрепить контакты с Россией. И на бумаге это будет правовой помощью, а на деле самым настоящим военно-техническим сотрудничеством. Но это только одна сторона медали.

Зачем нам Африка?

Зачем России вообще понадобилась республика Намибия вопрос неоднозначный. С одной стороны, это весьма крупное государство на территории Африки со своей, пусть и не развитой, экономикой, которая сможет принести прибыль. С другой, это страна с упадком в области технического прогресса, уровня жизни, свободы общества и дипломатии.

Африка для России – в первую очередь, плохо освоенная территория. Москва может этим воспользоваться для создания на территории африканского континента стратегических центров, в том числе и военных. Заручившись поддержкой правительства Намибии, мы сможем получить выход к атлантическому океану, сможем разместить свою оборонную технику и системы запуска боевых ракет. Таким образом, у нас будет ещё одно место на карте планеты, которым мы сможем шантажировать США в случае какого-либо дипломатического или политического конфликта.

Более того, Намибия – одна из стран Африки, экономика которой полностью держится на добыче полезных ископаемых. Среди основных позиций добычи:

• алмазы

• золото

• серебро

• оксид урана

• свинец

• медь









Добыча алмазов в Африке, milonit.ru

В том случае, если дипломатические контакты между странами продолжат улучшаться, Москва сможет предложить инициативу совместного освоения природного сырья. Получится также наладить экспорт и импорт металлов, поднять тяжелую промышленность в республике на новый уровень и иметь с этого большие деньги. Республика может стать центром дешевого производства российской продукции с выходом к океану, откуда можно будет доставлять товар в любую точку мира.

Одним из ближайших соседей Намибии является Южно-африканская Республика, наш партнёр по БРИКС, организации из пяти стран с быстрыми темпами развития. Установка хороших контактов с Намибией поможет ещё сильнее улучшить взаимоотношения с ЮАР, а тесные контакты с ЮАР помогут избежать опасений и недоверия со стороны правительства республики. Таким образом, Москва сможет установить своё влияние не только в одной стране, но и в целом регионе, самой южной части Африканского континента.

Понятно, что сейчас между Российской Федерацией и Республикой Намибией полноценные дипломатические отношения только формируются. Несмотря на помощь СССР в борьбе за независимость, Москве только предстоит пройти несколько достаточно затяжных этапов на пути к полному доверию и взаимопомощи. Одним из первых этапов как раз может стать ратификация договора по правовой взаимной помощи в области уголовных преступлений. В условиях информационно-дипломатической борьбы с Западом российскому правительству необходимо заручиться искренней поддержкой среди стран, которые пока не имеют четкой позиции в области глобального противостояния. И для этого нам стоит прибегать к заключению подобных договоров.

Андрей СУРОВЦЕВ