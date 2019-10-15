"Людей все меньше, а денег, чтобы их посчитать, надо все больше", 33 миллиарда рублей потратят на перепись населения в 2020 году

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15 октября 2019, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Россиян посчитают за 33 миллиарда рублей. Ровно столько потратить Росстат на первую цифровую перепись населения в 2020 году. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.

Около половины общего бюджета электронной переписи пойдет на зарплату сотрудникам. «Это фонд оплаты труда, такая социальная поддержка, инвестиции в людей», — сообщил Малков, но никто ничего не понял, потому что это либо оплата за труд либо социальная помощь.

Отметим, это будет первая цифровая перепись населения в России. Вместе с бумажными анкетами переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. На которые Росстат планирует потратить еще 6,7 миллиардов рублей.

«Людей всё меньше, а денег из бюджета, чтобы их посчитать, требуется всё больше», «Почему чиновники единолично решают, на что тратить наши налоги. Зачем на эта перепись?», - возмущаются пользователи Сети.