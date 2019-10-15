По подозрению в убийстве Ксении Каторгиной в Челябинске задержаны три человека

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15 октября 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Каторгина, фото из соцсети

По подозрению в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, продавшей свой автомобиль, в Челябинске задержаны три человека. Один из них –уроженец Таджикистана, это подтвердили в таджикской диаспоре на Урале.

Задержанные мужчина и женщина, якобы цыгане, - сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

27-летняя Ксения Каторгина, воспитывавшая маленькую дочку, пропала 10 октября. Молодая женщина одна растила дочь, выплачивала ипотеку. Поэтому решила продать свою машину Audi Q5. В тот злополучный день она пошла на встречу с потенциальными покупателями. И бесследно исчезла. Женщину несколько дней искали оперативники и волонтеры спасательных отрядов. Тело девушки нашли в Орджоникидзевском районе, закопанным в землю.



Подозреваемые продавали машину в Челябинске. По словам перекупщика, который купил Audi Q5, на сделке была девушка, очень похожая на хозяйку автомобиля, в сопровождении двух мужчин, - пишут уральские СМИ. В понедельник, 14 октября, на авторынке был найден автомобиль Ксении Каторгиной со следами крови в салоне.