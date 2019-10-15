Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

По подозрению в убийстве Ксении Каторгиной в Челябинске задержаны три человека

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

По подозрению в убийстве Ксении Каторгиной в Челябинске задержаны три человека
Ксения Каторгина, фото из соцсети

По подозрению в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, продавшей свой автомобиль, в Челябинске задержаны три человека. Один из них –уроженец Таджикистана, это подтвердили в таджикской диаспоре на Урале.

Задержанные мужчина и женщина, якобы цыгане, - сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

27-летняя Ксения Каторгина, воспитывавшая маленькую дочку, пропала 10 октября.  Молодая женщина одна растила дочь, выплачивала ипотеку. Поэтому решила продать свою машину Audi Q5. В тот злополучный день она пошла на встречу с потенциальными покупателями. И бесследно исчезла. Женщину несколько дней искали оперативники и волонтеры спасательных отрядов.  Тело девушки нашли в Орджоникидзевском районе, закопанным в землю.


Подозреваемые продавали машину в Челябинске. По словам перекупщика, который купил Audi Q5, на сделке была девушка, очень похожая на хозяйку автомобиля, в сопровождении двух мужчин, - пишут уральские СМИ. В понедельник, 14 октября, на авторынке был найден автомобиль Ксении Каторгиной со следами крови в салоне.

ИЧ

//картина дня

В мире

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Решение команды президента Владимира Зеленского о формировании рынка земли добьет Украину. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-прессы выступил российский эксперт Александр Халдей.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Одна из пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж, студентка Наталья КАЛИНИЧЕНКО готовится к серьезной операции. Она – одна из последних, кто…

//новости ан

//новости ан

В Крыму студент Керченского государственного морского технологического университета заявил в полицию о конфликте с преподавателями вуза. Преподаватели со своей стороны…

//новости ан

Была у Геннадия Шарлаганова мечта - он хотел работать постовым на Рублевке, и когда ему объявили, что ее воплощение стоит всего 230 тысяч рублей, он заплатил и стал ждать…

//новости ан

//новости ан

В Санкт-Петербурге полиция заставила хозяев квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе снять шторы цвета радуги, потому что они напоминали флаг…

//новости ан

Россиян посчитают за 33 миллиарда рублей. Ровно столько потратить Росстат на первую цифровую перепись населения в 2020 году. Об этом сообщил глава ведовства Павел Малков…

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…