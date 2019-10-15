В Чебоксарах поймали медведя, который бегал по улице

Хищник бегал по улицам столицы Чувашии больше 12 часов. Только потом его удалось изловить. Об этом сообщило региональное Минприроды.
Медведь был замечен около 7 утра. В сети появились кадры, когда хищник пробегал мимо автозаправки. Перепуганные жители даже заявляли о том, что видели несколько медведей, но эта информация не подтвердилась.
Судя по всему, он был напуган и хотел добраться до леса, но заблудился. В конце концов, он нашел небольшой парк и там сделал привал.
Сотрудникам чувашского минприроды удалось найти хищника. Ему было введено снотворное. Когда зверь уснул, его вывезли в привычную среду обитания.
По словам специалистов, медведю около года. Скорее всего, в Чувашию он прибежал из соседней республики Марий Эл. Возможно, выйти из леса его вынудили охотники.
МЕДВЕДЬ С КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ВИДЕО МИНПРИРОДЫ