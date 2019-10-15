Опубликованы заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери

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15 октября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян подвергал дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним, - сообщает Telegram-канал Mash.

Эксперты обнаружили у него смешанное расстройство психики. Согласно заключению, которое дала сексолог Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, у Михаила Хачатуряна выявлен "гиперролевой синдром". Он мужчина презирал женщин и демонстративно доминировал в отношениях с ними. Также комиссия заключила, что он не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием и алкогольной или наркотической зависимостью.

Адвокаты подтвердили подлинность психологической экспертизы отца сестер Хачатурян, согласно которому мужчина был склонен к тотальному контролю и психологическому насилию.

27 июня 2018 года Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян убили своего отца. Следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян велось почти год и летом было завершено. В середине июня Следственный комитет предъявил девушкам обвинение. Следсвтие установило, что все три сестеры участвовали в убийстве отца. Старшим сестрам Крестине и Ангелина Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей Марии, – до 10 лет.

После получения всех данным медэкспертизы юристы считают, что есть основания переквалифицировать статью со 105-й на 108-ю ("Превышение самообороны").