Анатолий Литовченко поможет расселить аварийное жилье

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15 октября 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено Анатолием Литовченко

На территории Копейска до сих пор сохранились десятки ветхих зданий с большим процентом износа. Власти не могут их расселить из-за особенностей законодательства. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко пообещал помочь с этой проблемой.

На данный момент дома блокированного типа не подпадают под федеральную программу расселения. Особенность подобных зданий – в отдельном входе к каждой квартире. Они не имеют подъездов и общедомового имущества. С каждым годом они все более ветшают, становятся аварийными. Во время встречи народного избранника с копейчанами он выслушал множество жалоб на такие здания, и даже посетил один такой барак. «По сути – типичное ветхоаварийное жилье. Настоящие трущобы, но относящиеся к блокированной застройке, федеральным законодателем не учтены» - таков был вердикт парламентария. На территории Копейска расположено 65 таких домов, и ещё столько же – на территории остальной Челябинской области. Поэтому назревшую проблему давно необходимо решать.

Анатолий Литовченко пообещал, что займется вопросом включения таких зданий в федеральную программу: «Проведу встречи в Госдуме, в профильных министерствах. Надеюсь, коллеги поддержат, поскольку проблема не только южноуральская. Подобные домовладения есть по всей стране».