Микроавтобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся под Петербургом, в результате ДТП погиб один человек

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15 октября 2019, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП в Петербурге, фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Во вторник, 15 октября в 09:18, серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. 32-летний водитель частного микроавтобуса на трассе "Скандинавия" во время перевозки пассажиров не справился с управлением и совершил наезд на столб. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек.

Семь человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. Сведения о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают полиция, сотрудники МЧС, медики. По предварительной версии ГИБДД, причиной этой аварии могла стать наледь на дороге. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Маршрутка направлялась из Петербурга в Выборг.