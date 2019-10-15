Хабаровским пенсионерам увеличили прожиточный минимум

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15 октября 2019, 12:03 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пенсионерам, проживающим на территории Хабаровского края, будет поднят прожиточный минимум. Он составит 11799 рублей, что на 904 рубля больше предыдущего показателя.

Повышение прописано в законопроекте, рассмотренном краевыми парламентариями на заседании комитета по соцзащите населения и здравоохранению. Прожиточный минимум влияет на начисление социальной доплаты. Она назначается тем пенсионерам, чья пенсия меньше этой отметки.

При расчете ПМ учитывается стоимость потребительской корзины региона – она включает 33 вида продуктов и услуги ЖКХ, а также иные расходы. На сегодняшний день специалисты установили, что ПМ в Хабаровском крае должен приравниваться к 11.8 рублей. Если пенсия меньше этой суммы, получателю назначается соцдоплата.

В настоящее время в Хабаровском крае доплату к пенсии получают 43 тысячи человек – это свыше 10% всех пенсионеров региона.