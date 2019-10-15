Аномальная зима сэкономила Хабаровску 5 млн рублей

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15 октября 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Зимой прошлого года в Хабаровском крае практически не было снега. Это позволило региональному бюджету сэкономить порядка пяти миллионов рублей.

Всего на «зимние нужды» из казны было выделено 195 миллионов рублей. Потратить удалось 190 млн. Сэкономили на реагенте, посыпать которым дороги не потребовалось. Также обошлись без чистки дорог от снега. Сейчас в управлении дорог активно идет подготовка к новому зимнему периоду.

В этом году на содержание автодорог в регионе выделено почти 196 миллионов рублей. Строка приобретения новой снегоуборочной техники в смете отсутствует уже два года. Но муниципальные предприятия самостоятельно купили 17 спецмашин суммой в более 56 миллионов рублей.

Тем временем, экс-начальник хабаровского управления дорог Олег Гроо все еще находится в СИЗО. Его арест продлен до 4 декабря.