Шестеро сотрудников уволены после того, как пассажир пронес пистолет на борт самолета

В московском аэропорту "Шереметьево" шестеро сотрудников уволены после скандала с мужчиной - пассажиром, который спокойно прошел все системы досмотра с травматическим пистолетом в ручной клади и полетел с оружием в Болгарию.
Мужчина уже на борту самолета вспомнил, что забыл сдать пистолет в багаж. Вспомнил во время полета и сообщил стюардессе. Командир экипажа принял решение посадить самолет. Незапланированная посадка произошла в Ростове-на-Дону. Забывчивого мужчину, взявшему с собой на отдых пистолет, оштрафовали. Аэропорт "Шереметьево" в настоящее время проверяет транспортная прокуратура.
СМИ пишут, что по итогам проверки уволены шестеро сотрудников компании, которая проводит досмотр пассажиров.