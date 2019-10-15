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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Шестеро сотрудников уволены после того, как пассажир пронес пистолет на борт самолета

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Шестеро сотрудников уволены после того, как пассажир пронес пистолет на борт самолета
фото: pixabay.com

В московском аэропорту "Шереметьево" шестеро сотрудников уволены после скандала с мужчиной - пассажиром, который спокойно прошел все системы досмотра с травматическим пистолетом в ручной клади и полетел с оружием в Болгарию.

Мужчина уже на борту самолета вспомнил, что забыл сдать пистолет в багаж. Вспомнил во время полета и сообщил стюардессе. Командир экипажа принял решение посадить самолет. Незапланированная посадка произошла в Ростове-на-Дону. Забывчивого мужчину, взявшему с собой на отдых пистолет, оштрафовали. Аэропорт "Шереметьево" в настоящее время проверяет транспортная прокуратура.

СМИ пишут, что по итогам проверки уволены шестеро сотрудников компании, которая проводит досмотр пассажиров.

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