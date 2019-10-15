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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Роспотребнадзор: около 1,5 млн детей умирают каждый год из-за невымытых рук

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор: около 1,5 млн детей умирают каждый год из-за невымытых рук
фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора во вторник, 15 октября, сообщили, что ежегодно почти полтора миллиона детей по всему миру умирают от инфекций, заражение которыми можно было бы предотвратить мытьем рук.

В ведомстве уточнили, что дети чаще всего страдают от сильной диареи или пневмонии. Кроме того, именно инфекции обуславливают 15 процентов смертей новорожденных. На сайте Роспотребнадзора уточнили, что мытье рук с мылом является эффективным способом предотвратить такие серьезные потери.

Частое мытье рук на 20 процентов снижает риск смерти у детей от острых респираторных инфекций, а также на 50 процентов от острых кишечных инфекций.

ЕТ

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