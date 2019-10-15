Хабаровский край вышел в лидеры по поддержке НКО и соцпредпринимательства

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15 октября 2019, 10:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровский край вошел в тройку регионов-лидеров по реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства.

Всероссийский рейтинг составлен Минэком России и Агентством стратегических инициатив. Он формируется каждый год на основе 10-ти показателей. Субъекты РФ распределены в нем по группам – регионы-лидеры, регионы-кандидаты на лидерство, регионы со среднем уровнем, делающие первые шаги к успеху и с наибольшим потенциалом.

Хабаровский край попал в ТОП-10 по показателю «доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО». Помимо краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре, такие программы реализуются в 15-ти районах края.

На сегодняшний день свыше 40 социальных услуг населению оказывает более 90 частных организаций в крае. Разработана региональная дорожная карта по развитию конкуренции.

Регион смог набрать 36,58 баллов, которые помогли ему занять третью строчку рейтинга. На первом месте – ХМАО – Югра, на втором – Нижегородская область.