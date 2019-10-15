В Хабаровске разбушевались веганы

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15 октября 2019, 10:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске хулиганскую акцию устроили веганы. Группа горожан забросала бар, где подаются блюда из мяса, травами и овощами.

Тыквы, помидоры и зелень полетела в стены бара В3 в центре краевой столицы. Кроме того, противники поедания мяса «украсили» стены ненавистного им заведения надписью «трупоеды». Управляющий заведения предполагает, что такую реакцию вызвала провокационная акция самого кафе.

Дело в том, что на страницах в соцсетях бар продвигает хэштег #заставьвеганаплакать. Мясной бар также проводит стендап-шоу, в котором высмеивает убеждения тех, кто сознательно отказывается от употребления в пищу мяса.

- Нервное, на нас обиделись и решили отомстить. Посмотрим по камерам наблюдения, кто это сделал, - рассказал порталу «Хабаровский край сегодня» управляющий пострадавшим баром В3.

Пока администрация не обращалась в правоохранительные органы. Отметим, что это первая «атака веганов», произошедшая в Хабаровске.