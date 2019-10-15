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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Супруги нашли на кладбище захороненного заживо маленького ребенка

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Супруги нашли на кладбище захороненного заживо маленького ребенка
фото: pixabay.com

Мужчина и женщина потеряли ребенка, который родился недоношенным, на похоронах девочки обнаружили в могиле заживо закопанного младенца. Эта дикая история произошла в Индии, - сообщает kp.ru.

У супруги Хитеша Кумара Сирохи Вайшали роды начались на седьмом месяце беременности. Крошечная девочка прожила всего несколько минут. 10 октября супруги хоронили ребенка. Могилу мужчина рыл сам. Неожиданно лопата наткнулась на какой-то предмет. Мужчина достал из земли и глиняный горшок. Хитеша Кумара Сирохи открыл горшок и увидел в нем живого младенца. Девочка оказалась живой, но еле дышала. Семья передала малышку медикам.

Сейчас в полиции ищут злоумышленников, попытавшихся заживо похоронить ребенка. Медики установили, что девочка пролежала под землей трое суток. Дышать она могла благодаря тому, что горшок был неглубоко закопан. У девочки признаки воспаления. Врачи лечат малышку. Ее состояние улучшается.

А пара, потерявшая своего ребенка, намерена удочерить девочку.

ИЧ

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