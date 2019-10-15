В Хабаровском крае за первенца будут платить больше

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15 октября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Семьи, в которых с января 2018 года родился первый ребенок, будут каждый месяц получать выплату, пока малышу не исполнится три года. Пока такую выплату получают до полуторогодовалого возраста ребенка.

В Министерстве социальной защиты Хабаровского края рассказали, что изменения связаны с увеличением прожиточного минимума за II квартал. Получать новую выплату смогут те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, то есть 30520 рублей на одного члена семьи. Размер самой выплаты составит 14051 рубль.

Тем, кому в 2019 году уже прекратили выплачивать пособие в связи с достижением ребенком полуторогодовалого возраста, нужно обратиться в 2020 году в МФЦ, чтобы выплаты возобновились.

Сейчас в Хабаровском крае пособие на первого малыша назначено более 4,5 тысячам семей. В этом году оформили пособие около 3 тысяч семей. На эти целены из бюджета выделено 468 миллионов рублей.