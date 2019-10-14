Минпромторг предложил отправлять на переработку просроченные продукты

Минпромторг предложил отправлять просроченные продукты на вторичную переработку. По идее Минпромторга, продовольственные товары, которые не были проданы в крупных торговых сетях, можно перерабатывать в корма для животных или в удобрения.
Но перед переработкой испорченные продукты все равно должны пройти экспертизу на безопасность.
Инициированный Минпромторгом законопроект уже направлен на согласование в правительство. Сейчас нереализованные в магазинах продукты, а ежегодно их скапливается около 700 тысяч тонн, отправляют на свалку.