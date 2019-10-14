Психолог объяснил одиноким женщинам, почему их не зовут замуж

//Общество 13+

14 октября 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Умная, красивая, интересная и самодостаточная – но всё равно одинока. Семейный психолог Сергей Ланг назвал три причины, почему в современном мире многим женщинам не удаётся выйти замуж.

Первой причиной Ланг считает чрезмерную самостоятельность современных женщин. По его словам, нынешние представительницы прекрасного пола всеми своими действиями демонстрируют мужчинам, что могут сделать себя счастливыми без чьей-либо помощи. «Многие женщины ведут себя так, что мужчина в их жизни появиться не может. Мужчина должен понимать, что он необходим женщине», - отметил специалист.

Другой крайностью, а вместе с тем и второй причиной является гипертрофированное желание поскорее выйти замуж, передаёт «Вечерняя Москва». «Они так показывают, что хотят выйти замуж, но не хотят заинтересовывать мужчину. Когда у женщины навязчивое желание выйти замуж, это отпугивает мужчин», - считает психолог.

Третьей причиной являются тренинги по построению отношений, к которым в поисках счастья так часто обращаются одинокие женщины. «Это убивает чувства, люди разучились любить. При встрече у них ничего не получается», - подытожил Ланг.