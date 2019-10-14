Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Психолог объяснил одиноким женщинам, почему их не зовут замуж

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Психолог объяснил одиноким женщинам, почему их не зовут замуж
Фото: pixabay.com

Умная, красивая, интересная и самодостаточная – но всё равно одинока. Семейный психолог Сергей Ланг назвал три причины, почему в современном мире многим женщинам не удаётся выйти замуж.

Первой причиной Ланг считает чрезмерную самостоятельность современных женщин. По его словам, нынешние представительницы прекрасного пола всеми своими действиями демонстрируют мужчинам, что могут сделать себя счастливыми без чьей-либо помощи. «Многие женщины ведут себя так, что мужчина в их жизни появиться не может. Мужчина должен понимать, что он необходим женщине», - отметил специалист.

Другой крайностью, а вместе с тем и второй причиной является гипертрофированное желание поскорее выйти замуж, передаёт «Вечерняя Москва». «Они так показывают, что хотят выйти замуж, но не хотят заинтересовывать мужчину. Когда у женщины навязчивое желание выйти замуж, это отпугивает мужчин», - считает психолог.

Третьей причиной являются тренинги по построению отношений, к которым в поисках счастья так часто обращаются одинокие женщины. «Это убивает чувства, люди разучились любить. При встрече у них ничего не получается», - подытожил Ланг.

АБ

//картина дня

В Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь. В королевстве считают…

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война. Соответствующий прогноз озвучил Спиридон Килинкаров, бывший депутат Верховной Рады.

Если националистам удастся свергнуть президента Владимира Зеленского, Украину ждет полномасштабная гражданская война…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Идеальная фигура 56-летней актрисы Ингеборги Дапкунайте заслуживает комплиментов. Молодые девушки могут позавидовать тонкой талии, плоскому животу, длинным стройным…

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании 25-летней израильтянки Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет…

//новости ан

В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку, а перед тем, как усадить ее автомобиль, что-то воткнул ей в шею. Девушку, которой примерно 25 лет…

//новости ан

Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков…

//новости ан

Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 20 раз меньше рыночной. И ту они не платят и задолжали почти 3 миллиона…

В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания…

//новости ан

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые…

//новости ан

В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. У Виктора Садовничего поинтересовались, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта…