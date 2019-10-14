Как обеспечить информационную безопасность

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14 октября 2019, 22:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре проходит третья международная конференция по информационной безопасности «Kuban CSC-2019».

Участие в ней принимают команды программистов почти из десятка стран. В рамках конференции организован конкурс по практической кибербезопасности, в рамках которого определяется сильнейшая команда. Участников конференции от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поприветствовал его заместитель Василий Швец. В своем выступлении он отметил важность и своевременность проведения подобных мероприятий, особенно в условиях нынешних реалий, когда компьютерным атакам ежедневно подвергаются миллионы пользователей.

- Необходимость обеспечения доступности государственных информационных ресурсов, нужных в том числе для оказания государственных услуг гражданам, делает вопрос информационной безопасности особенно важным для всей системы государственного управления, – подчеркнул Василий Швец.

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов передал слова приветствия участникам конференции от спикера ЗСК Юрия Бурлачко и всего депутатского корпуса Кубани.

- Сегодня сложно представить жизнь без информационных технологий. Это мощный современный ресурс, за который уже ведется борьба. С другой стороны, мы видим рост киберпреступлений. Только в этом году ущерб от кибератак, по оценкам экспертов, составит около двух с половиной триллионов долларов. Все это заставляет нас активнее развиваться в плане обеспечения информационной безопасности. Уверен, сегодняшнее мероприятие послужит прогрессу в этой сфере, – сказал Сергей Алтухов.

В этом году расширена программа конференции: в нее добавлены пленарные заседания, панельные дискуссии. По словам организаторов, на конференции акцент делается на применение информационных технологий в расследовании различных преступлений.