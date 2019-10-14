Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта

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14 октября 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Встреча Путина с королем Саудовской Аравии, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Эр-Рияд вручил подарки наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Один из подарков - изделие из бивня мамонта.

В Саудовской Аравии Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь

Путин также подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Кречета в России назвали "Альфа", а в королевстве птицу могут переименовать.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал про подаренное изделие из бивня мамонта. По его словам, подарок очень красивый. "Группа, которая делает такие изделия из бивней мамонта, занялась этим делом после того, как в мире запретили всю торговлю слоновой костью", - пояснил Песков. Он рассказал, что компания поддерживает фонды, которые помогают в разведении исчезающих видов животных, - сообщается на сайте rg.ru. Песков добавил, что бивней мамонтов в Якутии много.

Король Саудовской Аравии подарил Владимиру Путину картину.