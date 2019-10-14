Президент Израиля попросил Путина помиловать израильтянку, задержанную в Шереметьево и осужденную в России на 7,5 лет

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14 октября 2019, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании 25-летней израильтянки Нааме Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Израильский президент просит помиловать девушку по гуманитарным соображениям. Нааме Иссахар 9 апрел была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда через Москву возвращалась из Индии в Израиль. В сумке иностранки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.

Ее задержали. Несколько дней назад состоялось заседание Химкинского суда. Иссахар приговорена к лишению свободы на 7,5 лет.

В Израиле после вынесения приговора девушке призывают отказать от перелетов через Россию.

Также в соцсетях появились призывы к давлению на Россию с целью добиться освобождения израильтянки. Активисты призывают пикетировать посольство РФ в Тель-Авиве.

В Израиле возмущены суровым приговором соотечественнице.