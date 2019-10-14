Психолог объяснил, почему россияне продолжают делать заготовки на зиму

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14 октября 2019, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Большинство российских семей делают продуктовые домашние заготовки. По информации ВЦИОМ, в городах этот показатель достигает 85%, а в селах - 93%, пишет «Интерфакс».

Клинический психолог Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что это связано с генетической памятью граждан о голодных временах. "Первый – это исторический, когда у нас были вот эти проблемы с продуктами питания. Ведь по сути весь прошлый век было значимое количество людей, которые не доедали: засухи начала века, потом Первая мировая война, революция, Гражданская война".