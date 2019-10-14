В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку. Перед тем, как впихнуть в машину, что-то воткнул ей в шею

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14 октября 2019, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Петербурге ночью неизвестный мужчина похитил девушку, а перед тем, как усадить ее автомобиль, что-то воткнул ей в шею. Об инциденте с неизвестной девушкой, которой на вид примерно 25 лет, пишут сегодня питерские СМИ.

Девушку злоумышленник похитил ночью 13 октября. АН "Оперативное прикрытие" рассказывает, что в полицию поступило два сообщения о нападении и похищении девушки. Позвонили мужчина и женщина и заявили, что на улице Саблинской около дома номер 4 подозрительный мужчина что-то воткнул в шею девушке, после затолкал ее в серо-бежевый пикап с номерами региона Карелии и уехал в сторону Кронверкского проспекта в неизвестном направлении.

Очевидцы рассказали, что девушке на вид около 25 лет, она носит чёлку.

Мужчине - лет 40. В районе, где увезли девушку, камеры видеонаблюдения отсутствуют. В настоящее время информация о нападении на девушку проверяется.