В Подмосковье 33-летний мужчина страдал от боли в позвоночнике. Занялся самолечением и умер

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14 октября 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Мужчина, житель города Одинцово Московской области, страдал от боли в позвоночнике. Он узнал о методе лечения межпозвонковых грыж при помощи "петли Глиссона". Мужчина решил полечиться самостоятельно, без консультации у врача.

И скончался. Жителю Подмосковья было 33 года. Изобретение действительно используют для лечения заболеваний позвоночника. Но под наблюдением врача-специалиста. "Петля Глиссона" - изобретение, которое используется для вытяжения позвоночника.

Родственники погибшего молодого мужчины подтвердили, что он жаловался на боли в спине, - пишут СМИ.

По версии следствия, мужчина скончался из-за перелома шейных позвонков. Инцидент произошел в конце сентября.