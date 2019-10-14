В Подмосковье 33-летний мужчина страдал от боли в позвоночнике. Занялся самолечением и умер

Мужчина, житель города Одинцово Московской области, страдал от боли в позвоночнике. Он узнал о методе лечения межпозвонковых грыж при помощи "петли Глиссона". Мужчина решил полечиться самостоятельно, без консультации у врача.
И скончался. Жителю Подмосковья было 33 года. Изобретение действительно используют для лечения заболеваний позвоночника. Но под наблюдением врача-специалиста. "Петля Глиссона" - изобретение, которое используется для вытяжения позвоночника.
Родственники погибшего молодого мужчины подтвердили, что он жаловался на боли в спине, - пишут СМИ.
По версии следствия, мужчина скончался из-за перелома шейных позвонков. Инцидент произошел в конце сентября.