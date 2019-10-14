Владимир Колокольцев принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Щит и Перо – 2019»

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14 октября 2019, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: мвд.рф

14 октября Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в церемонии награждения победителей XVIII конкурса МВД России «Щит и перо». Данное мероприятие впервые было проведено в Академии управления МВД России — одной из ведущих ведомственных образовательных организаций.

«Мы стремимся, чтобы журналисты самых разных средств массовой информации оперативно получали сведения по всем интересующим вопросам. При этом не уходим от острых дискуссий и обсуждения актуальных тем. Поддерживаем смелые и креативные проекты», - подчеркнул Глава МВД.

Главной целью нашей совместной деятельности, как объяснил Колокольцев, является формирование в обществе уважения к закону, нетерпимости к его нарушениям, пропаганда принципа неотвратимости наказания.

На торжественном мероприятии награды получили лауреаты в восьми номинациях конкурса «Щит и перо». Например, в номинации «Меняемся вместе», которая касается вопросов взаимодействия полиции с общественностью, победителями стали ведущие программы «Полный контакт», выходящей в эфире радиостанции «Вести FM», Владимир Соловьев и Анна Шафран.