Отец подозреваемого в убийстве саратовской девочки считает, что сына нужно казнить

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14 октября 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Отец мужчины, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки из Саратова, считает, что за совершенное преступление его сына следует казнить. Мужчина отметил, что его сын ранее уже не раз совершал преступления.

«Столько раз человек сидел, не помогло это ему исправиться, а сейчас зачем в тюрьму сажать? Высшая мера наказания, это как на фронте», - уверен Михаил Туватин.

По его словам, он развелся с супругой и ушёл из семьи, когда сыну было два года. Причиной распавшегося брака мужчина назвал неадекватное поведение супруги.

Также Туватин-старший вспомнил, что сын с самого детства воровал у него деньги, а несколько раз даже совершал крупные кражи. Мужчина подчеркнул, что после этого прекратил общение с сыном, передаёт РИА Новости.

«Деньги в варежку помню засунул и вынес из дома у меня. Два раза по-крупному меня обкрадывал. Прихожу с работы, форточка и калитка открыты. Телевизора нет», - сказал отец подозреваемого.