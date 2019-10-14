Что нельзя медикам, то можно казакам. Даже арендовать здание в центре Москвы за цену в 20 раз меньше рыночной

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14 октября 2019, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 17 раз меньше рыночной. Организация снимает здание в самом центре Москвы на Большой Сухаревской площади по цене в 783 рублей за квадратный метр.

Для сравнения, минимальная ставка аренды для медицинских и образовательных учреждений - 3500, рублей за кв. метр, для негосударственных музеев, галерей, библиотек, а также религиозных организаций минимальная льготная ставка составляет 4500 рублей. Для коммерсантов средняя стоимость аренды начинается от 45 тысяч, но аналитику утверждают, что можно нати и за 20 тысяч за метр.

Самое забавное, что даже эту смехотворную цену казаки платить не собираются. На сегодняшний момент у них накопилось 2 миллиона 857 рублей долга, пишут «Открытым медиа».