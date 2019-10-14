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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвайную остановку. В ДТП погибли два человека

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвайную остановку. В ДТП погибли два человека
фото с места ДТП. МВД

В Улан-Уде в понедельник, 14 октября, около 12 часов дня (по местному времени) автомобиль "Лифан" двигаясь по улице Терешковой, врезался в остановку общественного транспорта "Республиканская больница". В результате ДТП 47-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

По данным МВД, травмы получили две женщины. Их госпитализировали.  Пострадавшая 56-летняя женщина скончалась в приёмном покое больницы. Со слов очевидцев, водитель автомобиля "Лифан" ехал на красный свет, заехал на трамвайные пути, пытаясь уйти от столкновения с людьми, ожидавшими травмай, врезался в остановку.

За рулем машины находился 31-летний мужчина. Он также пострадал и был доставлен в больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства страшного ДТП.

ИЧ

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