За справедливостью в Москву. Жители Красноярска требуют передать дело в столицу, потому что в убийстве замешан сын депутата

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14 октября 2019, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Они, как те ходоки, уверены, добиться правды можно только в Москве. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания.

А все потому, что среди подозреваемых – сын депутата. Еще в середине сентября несколько парней избили 31-летнего Дмитрия Сисигина. Били жёстко – сначала в подъезде его дома, а затем прямо у него в квартире. После чего парень впал в кому и через три недели умер.

Одним из доказательств в деле стало видео, снятое прямо на месте преступления. На нём присутствует Андрей Шилов – сын депутата Емельяновского сельского поселения и Сергей Шмелёв - его мать адвокат в Емельяновском районном суде. И не просто присутствует, он забрызган кровью, позирует и радуется происходящему. В деле он – подозреваемый, но его пока никто даже не допрашивал,пишет канал "Вaza".









Несмотря на то, что с момента трагедии прошёл уже почти месяц, никаких видимых результатов, как считают местные жители, у следствия нет. Теперь жители Красноярска решили взять расследование в свои руки и собираются устроить 15 октября митинг возле здания прокуратуры. Требование одно - передать дело на расследование в Москву.