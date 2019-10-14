Можно ли выжить в падающем самолете?

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14 октября 2019, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Многие люди боятся летать на самолётах из-за страха высоты или авиакрушения. Вместе с тем с начала эпохи авиастроения инженеры размышляют о том, как можно спастись в случае падения самолёта.

Около 100 лет назад в США предложили систему катапультирования пассажиров самолётов в креслах с индивидуальными парашютами, однако выживаемость при этом не превышала 15-20%, передаёт «Звезда». Затем в 2006 году в России создали проект парашютно-реактивных систем, способных плавно спустить с небес на землю отсек с пассажирами. Пять лет назад молодой учёный из Молдавии Александр Балан создал вещество, превращающее керосин в твёрдую субстанцию, чтобы предотвратить взрыв топлива. Ему же принадлежит идея вещества, которое распыляется вокруг человека и создаёт кокон, способный спасти жизнь при авиакрушении. Но, сколь далеко не заходил бы человеческий ум в попытках найти решение для спасения жизней, большинство специалистов сходятся во мнении, что на сегодняшний день это остаётся невозможным.

«Системы спасения для больших самолетов нет и не будет никогда. Для малых есть. Для четырехместных самолетов мы сделали парашютную систему спасения - нормально спасает. А дальше это невозможно» - считает заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор, Герой России Магомед Толбоев.