Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Можно ли выжить в падающем самолете?

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Можно ли выжить в падающем самолете?
Фото: pixabay.com

Многие люди боятся летать на самолётах из-за страха высоты или авиакрушения. Вместе с тем с начала эпохи авиастроения инженеры размышляют о том, как можно спастись в случае падения самолёта.

Около 100 лет назад в США предложили систему катапультирования пассажиров самолётов в креслах с индивидуальными парашютами, однако выживаемость при этом не превышала 15-20%, передаёт «Звезда». Затем в 2006 году в России создали проект парашютно-реактивных систем, способных плавно спустить с небес на землю отсек с пассажирами. Пять лет назад молодой учёный из Молдавии Александр Балан создал вещество, превращающее керосин в твёрдую субстанцию, чтобы предотвратить взрыв топлива. Ему же принадлежит идея вещества, которое распыляется вокруг человека и создаёт кокон, способный спасти жизнь при авиакрушении. Но, сколь далеко не заходил бы человеческий ум в попытках найти решение для спасения жизней, большинство специалистов сходятся во мнении, что на сегодняшний день это остаётся невозможным.

«Системы спасения для больших самолетов нет и не будет никогда. Для малых есть. Для четырехместных самолетов мы сделали парашютную систему спасения - нормально спасает. А дальше это невозможно» - считает заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор, Герой России Магомед Толбоев.

АБ

//картина дня

Политика

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Песков прокомментировал возможность конфликта России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность военного конфликта между Россией и Турцией в Сирии. Представитель Кремля отметил, что наша страна не хотела бы даже рассматривать такой вариант.

В зоне конфликта в Донбассе в настоящий момент сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах российских СМИ.

В зоне конфликта в Донбассе в настоящий момент сложилась идеальная ситуация для уничтожения радикальных националистов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

В Саудовской Аравии президента РФ Владимира Путина встретили под залпы артиллерийских орудий, а пожать российскому лидеру руку выстроилась очередь…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Ксения Собчак рассказала и показала, что она ест на завтрак. Собчак решила поддеть продюсера Яну Рудковскую, которая уже давно размещает в Инстаграм фото своих завтраков…

//новости ан

Московская мэрия сдает «Центральному казачьему войску» здание в центре города по цене, которая в 20 раз меньше рыночной. И ту они не платят и задолжали почти 3 миллиона…

//новости ан

В российской глубинке люди уже давно перестали верить в справедливость. Вот и в Красноярске жители опасаются, что убийцы одного из местных парней могут избежать наказания…

//новости ан

Певица Наташа Королева в день рождения своей покойной бабушки обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, надеясь, что на Украине "к власти пришли молодые…

//новости ан

В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. У Виктора Садовничего поинтересовались, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

До сих пор не утихают разговоры о высказывании министра обороны Латвии насчет «героях-легионерах СС». Разумеется, латышских легионерах СС. Партия «Согласие» направила…

//новости ан