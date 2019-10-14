Российскую спортсменку, многократную чемпионку мира по боксу избил пьяный сосед

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14 октября 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российскую спортсменку, многократную чемпионку мира по боксу и победительницу олимпийских игр Софью Очигаву избил сосед.

Всё произошло несколько дней назад. На Софью на лестничной клетке напал её сосед. 32-летняя спортсменка утверждает, что в руках у него был нож. Буйный сосед избил женщину и угрожал убийством. Усмирить его смогли только приехавшие полицейские.

"На почве чего возник конфликт пока устанавливается. Чем нападавший нанёс потерпевшей телесные повреждения пока неизвестно, травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью", - пояснили правоохранительные органы.