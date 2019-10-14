Познер оценил телевидение и интернет и заявил, что не считает себя пропагандистом

//Общество 13+

14 октября 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Ведущий авторских программ на телевидении Владимир Познер заявил, что не считает себя пропагандистом в политическом вещании. По словам тележурналиста, он работает на телевидении и "чувствует себя совершенно свободно".

Познер убежден, что "на этом несвободном телевидении" можно не быть пропагандистом, приходится идти на некоторые компромиссы. Телеведущий подчеркнул, что идти на некоторые компромиссы приходится на любом телевидении, в любой стране, и у него есть такой опыт. "Но можно не врать, можно быть объективным и можно стараться давать своей публике максимум информации", – делится своим опытном она в интервью на своем сайте "Познер Online".

Сам он не всегда может пригласить на свою программу личность, которая интересна ему. "Есть некоторые вещи, о которых говорить невозможно, на нашем федеральном телевидении, есть люди, которых я не могу пригласить", - пояснил Познер. Можно плюнуть и не делать программу. "..Ну и кто от этого выигрывает? Я пойду в интернет. Ну и что? А что в интернете-то, что я там буду делать?" – вопрошает Владимир Познер.

По его словам, некоторые его бывшие коллеги по телевидению ушли "в интернет" не потому, что им это больше нравится, "а потому, что их вытолкнули из телевидения".

Познер также объяснил, почему последние несколько лет "интернет побеждает телевизор".

По его мнению, это "феномен" в России. На Западе, в США, Франции, в Германии, в Англии каналы BBC, SKY "смотрят со страшной силой". Он считает, что россияне не смотрят телевизор, так как не устраивает "единая информация", которая транслируется на телевидении.