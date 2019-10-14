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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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На "Дне открытых дверей" в МГУ забрали в полицию пятерых студентов за "неудобный" вопрос ректору

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

На "Дне открытых дверей" в МГУ забрали в полицию пятерых студентов за "неудобный" вопрос ректору
Фото: соцсети

В МГУ задержали пятерых студентов, которые задали ректору неудобный вопрос. На "Дне открытых дверей" они поинтересовались у Виктора Садовничего, почему ВУЗ не заступается за арестованного аспиранта Азата Мифтахова?

 
 
 
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Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)14 Окт 2019 в 6:27 PDT

25-летнего аспиранта и талантливого математика Азата Мифтахова задержали в начале февраля по делу об изготовлении взрывного устройства, затем отпустили и, практически моментально, задержали по новому делу — о погроме в офисе «Единой России». Теперь его обвиняют в хулиганстве. Изготовление взрывчатки, вандализм, хулиганство - не слишком ли много для одного талантливого математика, который выбрал аспирантуру, усердно писал диссертацию, побеждал в международных конкурсах и олимпиадах и был соавтором не одного десятка статей?

Ни одно дело против Мифтахова так и не нашло нужных доказательств. Один из задержанных вместе с ним пожадловался на пытки в отделении полиции. Он сказал, что его вынудили дать показания против Мифтахова в интервью Первому каналу.

Позже о издевательсваз силовиков заявил и сам Мифтахов. Адвокат Светлана Сидоркина рассказала, что ее подзащитного избивали в управлении МВД Балашихи. Один из полицейских достал шуруповерт и пригрозил приставить его к заднему проходу Мифтахова. Следы пыток на теле аспиранта также обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии.

Видимо этого мало, чтобы ВУЗ встал на защиту своего сотрудника. Как сообщает канал «Протестный МГУ», студентов некоторое время продержали в отделении полиции, но потом отпустили без составления протоколов. В отличие от Мифтахова им повезло.

БИ

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