Умерший ирландец насмешил родственников криками из гроба на похоронах

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14 октября 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот с кадра видео с похорон Шея Бредли

Ирландец превратил собственные похороны в веселый спектакль. Перед смертью он записал послание на аудио, завещав его проиграть, когда гроб с его телом положат в могилу. Воля покойного была удовлетворена. То, что услышали родственники, заставило всех рассмеяться.

Видео с церемонии прощания моментально стала популярной. Умершего ирландского ветерана стали называть супердедушкой. Поводом для этого стало видео, которое опубликовала в социальных сетях его внучка.

Гроб уже был опущен в могилу. В этот момент и было запущено аудио. Кладбищенскую тишину разорвали звуки отчаянных стуков по дереву, как будто, кто-то стучится из гроба.

«Эй! Але! Выпустите меня отсюда!» — послышался голос умершего: «Я тут, что, священника слышу?! Выпустите меня! Это Шей! Прямо перед вами, ну, в коробке! Тут темно, вообще-то! Вы чего задумали?! Эй, выпустите! Я просто, хотел попрощаться с вами!»

Услышавшие эту речь родственники умершего сначала начали улыбаться. Потом и вовсе принялись хохотать.

Как пояснила опубликовавшая веселое видео внучка, ее дед всегда был весельчаком. Он хотел, чтобы семья покинула кладбище с улыбками.