На охрану экотехнопарка «Шиес» напали хулиганы

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14 октября 2019, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Охранники экотехнопарка у станции Шиес Архангельской области подверглась нападению, m.123ru.net

Утром в субботу охранники площадки будущего экотехнопарка у станции Шиес Ленского района Архангельской области подверглась групповому нападению. Пользуясь значительным численным преимуществом, хулиганы причинили сотрудникам ЧОП телесные повреждения и разбили служебное оборудование. Расследованием инцидента уже занялись правоохранительные органы.

Как стало известно, 12 октября группа быстрого реагирования, охраняющая площадку будущего экотехнопарка на станции Шиес, вышла на очередное патрулирование местности. Одним из заданий группы была видеофиксация строений и техники так называемых экологических активистов, оборудовавших неподалеку от площадки свой стационарный лагерь. Жители лагеря предпочитают называть его «блокпост Костер», под этим же названием он часто упоминается в пабликах и на страницах соцсетей, принадлежащих активистам.

Когда четверо охранников экотехнопарка миновали «блокпост Костер», на них неожиданно, со спины напали активисты в количестве восьми-десяти человек. В неравной драке один из охранников получил перелом носа, другому выбили зубы, еще у одного врачи подозревают перелом руки. От действий активистов пострадали также рация Hytera и видеорегистратор, на который велась съемка окрестностей площадки. Оба устройства оказались разбиты.

В результате всем подвергшимся нападению охранникам пришлось обратиться за помощью в «скорую помощь» и полицию. Получив сигнал об инциденте, на место происшествия прибыла следственная бригада из Архангельска. Трое нападавших уже опознаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Важно отметить, что нападение не могло быть спровоцировано самими охранниками, поскольку патрулирование территории является стандартной процедурой и производится ежедневно по заранее утвержденному плану. Кроме того, сотрудников ЧОП было заведомо меньше нападавших и поверить в то, что четыре человека могли напасть на десяток активистов, довольно сложно.

Это уже не первый случай насилия, произошедший на объектах экотехнопарка в последние дни. В ночь на 8 ноября неизвестные преступники разгромили информационный центр экотехнопарка в поселке Яренск, разбив там окна и похитив несколько дорогостоящих видеокамер, а также попытались поджечь пиломатериалы, сложенные на площадке у станции Шиес. (https://regnum.ru/news/2742692.html) В обоих случаях злоумышленникам удалось остаться неопознанными. Однако на этот раз личности нападавших установлены, и теперь их судьбу будут решать правоохранительные органы.