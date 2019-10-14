Хабаровчан поблагодарили жители Иркутской области

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14 октября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Письмо мэру Хабаровска Сергею Карвчуку направил глава города Черемхово Иркутской области Вадим Семенов.

В письме он выражает благодарность не только администрации краевой столицы, но и всем гражданам, которые не остались равнодушными к несчастью пострадавшим от разлива Ангары.

- Выражаем слова искренней благодарности администрации города Хабаровска, руководителям организаций, гражданам, всем, кто оказался неравнодушным, за оказанную благотворительную помощь пострадавшим от паводка жителям области. Мы тронуты широтой души людей, отозвавшихся на нашу беду. Перечисленные средства – это не только материальная ценность, это проявление единства всего народа. Желаем хабаровчанам здоровья, благополучия и процветания! – говорится в письме.

Кампания по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от иркутского наводнения началась в Хабаровске 2 июля. Граждане собирали постельное белье, теплую одежду, битовую технику, а также делали денежные переводы на счет Красного Креста, который позже передавал все собранные средства в Иркутскую область.