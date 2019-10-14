От Хабаровского края отступила большая вода

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14 октября 2019, 14:03 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На территории Хабаровского края Амур опустился ниже опасных явлений. В настоящее время подтоплений уже не ожидается.

Тенденция к снижению уровня воды в Амуре продолжится и в ближайшие недели. Пока отметка воды у краевой столицы составляет 209 см, а у Комсомольска-на-Амуре – 476 см. Сейчас вода оставила все жилые дома в регионе. Покинул паводок и сельскохозяйственные территории. Однако ущерб, нанесенный урожаю, очень велик.

В Хабаровском крае развернута кампания по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от наводнения. За частичную утрату имущества жители получают по 50 тысяч рублей, за полную – по 100 тысяч рублей. Ожидаются выплаты на ремонт или приобретение нового жилья.