Хабаровский край нацелен на сотрудничество с Бельгией

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14 октября 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С официальным визитом в Хабаровский край прибыл чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в России Жан-Артур Режибо. С послом встретился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Чтобы обсудить перспективы будущего сотрудничества.

Помимо Хабаровсокго края, бельгийская делегация собирается посетить и другие субъекты ДФО, а также регионы страны. Иностранные гости ставят перед собой цель оценить возможности развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

- Экономика Хабаровского края не сосредоточена на одном направлении. С точки зрения логистики, край занимает выгодное географическое положение. Это делает регион привлекательным для инвесторов из Европы, - отметил Сергей Фургал.

Уже сегодня Хабаровский край может приложить иностранным инвесторам участие в проектах ТОРов и ТОСЭРов.

- Мы хотим больше узнать Россию, чтобы понимать, как в дальнейшем развивать отношения. Хабаровский край привлекателен для бизнеса и вложений, - подтвердил Жан-Артур Режибо.