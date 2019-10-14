Режим открытого неба будет действовать между Хабаровском и Японией

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14 октября 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Режим открытого неба начнет действовать между Хабаровском и аэропортами Японии. Для всех рейсов будут сняты ограничения.

Этот режим будет работать в обе стороны. Новый авиарежим стал результатом переговоров между российскими и японскими авиационными ведомствами. Соответствующий протокол опубликован на интернет-портале Росавиации.

Ограничения на все полеты снимет режим открытого неба, который вводится с зимнего расписания, с конца октября, - сообщил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Ранее в Хабаровске был открыт новый терминал международного аэропорта с пропускной способностью до трех миллионов пассажиров в год. В настоящее время правительство региона и руководство аэропорта намерены добиться присвоения воздушной гавани Хабаровска пятой и шестой степени «свободы воздуха». Благодаря этому аэропорт сможет принимать большее количество рейсов.